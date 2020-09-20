وزير الصحة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي- وام

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي تتضمن تقديم لقاح «كوفيد 19» لفئات محددة من خط الدفاع الأول، تلقى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19».

وقال معاليه: «إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كل وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم»، مؤكداً أنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية، التي أجراها القطاع الصحي في الدولة، موضحاً أن اللقاح آمن وفعال وسيسهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة «كوفيد 19» والحفاظ على الأرواح.

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد 19» لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة، وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

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