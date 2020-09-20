«أقدر» يحتفي بـ 50 مبدعاً

المصدر: أبوظبي- وام

اختتم برنامج خليفة للتمكين «أقدر» فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة «أقدر للكتابة والقراءة» في دورتها الرابعة، بمشاركة 50 متدرباً مبدعاً من مختلف إمارات الدولة. وتهدف المبادرة إلى إعداد كوادر وطنية مبدعة من الفئات الطلابية والشبابية في مختلف المجالات الأدبية سعياً نحو تشكيل وعيهم وزيادة الحس المعرفي والتنويري لديهم.

واستهدفت الدورة الحالية تعزيز المهارات الإبداعية في خمس مجالات شملت: الرواية، والقصة القصيرة، والمقالة، وأدب الطفل، وتنمية الذات، بالتعاون مع دار كتاب للنشر والتوزيع، حيث نفذ البرنامج قرابة 60 ورشة تدريبية عبر منصة «زووم» الإلكترونية. واستضافت المبادرة عدداً من المبدعين الإماراتيين والعرب، للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الأدبية إلى جانب لقاء حواري مع الدكتور أسامة القناوي خبير التنمية البشرية، والذي تناول تجربة المبدع في تحويل الفكرة إلى كتاب. وفي المجال القصصي استضافت المبادرة الباحث والقاص الدكتور هيثم الخواجة، الذي تناول آليات وتقنيات كتابة القصة القصيرة، وتحاور منتسبو المبادرة مع الروائية والكاتبة فاطمة المزروعي، التي تناولت كيفية التقاط الفكرة وتحويلها إلى مقال.

وأكد المقدم محمد الهرمودي المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين أن مبادرة «أقدر للقراءة والكتابة» أصبحت من المبادرات الإبداعية الكبيرة في دولة الإمارات، يعكسها حجم حضور القيادات والمسؤولين في الدولة لفعاليات تكريم هؤلاء المبدعين، وتوقيعهم على إصداراتهم الأولى، خلال معرض الكتاب بأبوظبي من كل عام، ما يعد دافعاً قوياً لهؤلاء المبدعين لإكمال مسيرة إبداعهم.

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