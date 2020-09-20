بلدية العين تنفذ 8 حدائق في منطقة شعبة الوطاة

المصدر: العين - وام

أشرفت بلدية مدينة العين، على استكمال تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 8 حدائق في منطقة شعبة الوطاة، بتكلفة 23 مليوناً و500 ألف درهم، على أن تستقبل الحدائق زوارها في الربع الأول من العام المقبل.

وتنفذ البلدية الحدائق التي وصلت نسبة إنجازها إلى 62 %، بشكل يلبي احتياجات سكان منطقة شعبة الوطاة، حيث تحتوى الحدائق على مسارات ومماشٍ بأطوال مختلفة، إضافة إلى مرافق خدمية وترفيهية، تلبي رغبات واحتياجات جميع الفئات العمرية عبر توفير ألعاب للأطفال، والأرضيات المطاطية، وألعاب المغامرة المتنوعة، وأجهزة اللياقة البدنية، فيما تحتوي بعض الحدائق على متنزه للتزلج، بمساحة تصل إلى 300 متر مربع، حيث يمكن لمرتادي هذه الحدائق من استخدام مختلف عجلات التزلج، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

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