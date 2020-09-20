شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر «تزويد المركبات»

المصدر: أبوظبي - البيان

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر «تزويد المركبات» بإضافات ينتج عنها تغيير مواصفات المحرك بغرض زيادة سرعاتها وتضخيم أصواتها مما قد يؤدي إلى اندلاع النيران في المركبة وتعريض سلامة السائق للخطر فضلًا عن وقوع المخالف تحت طائلة القانون.

وذكرت أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب مرتكب مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص بقيمة 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 30 يوماً كما نص القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي بأن القيمة المالية لفك حجز المركبة 10.000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبعدها تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

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