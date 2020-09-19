الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
الأحد:
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الاثنين:
الطقس: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء:
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء:
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس:
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.