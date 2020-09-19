شرطة دبي تغرس الوعي الأمني لدى طالبات الجامعات والكليات عبر " لايف تبس"

المصدر: البيان الإلكتروني

تحرص القيادة العامة لشرطة دبي عبر مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، على رفع مستوى الوعي لدى الطلبة حول مختلف الظواهر الأمنية والشرطية الحالية والمستقبلية، عبر تنفيذ العديد من المبادرات النوعية، ومنها مبادرة "لايف تبس Live Tips" التي ابتكرها المجلس للتواصل مع الطلبة بطريقة ذكية خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس "كورونا"، وعقد جلسات ومحاضرات عبر خدمة "زووم" للاتصال المرئي.

وأكد المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، المُشرف العام لمجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، أن مبادرة "لايف تبس Live Tips" أطلقها مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات في شهر أبريل الماضي تزامناً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس "كورونا" وذلك بهدف تنظيم جلسات ومحاضرات توعوية مرئية للطلبة من مختلف الجنسيات، مبيناً أن المبادرة وخلال خمسة أشهر فقط، شارك فيها 6 آلاف طالب في جلساتها المرئية من 61 مؤسسة تعليمية على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً من قبل الطلبة الذين قدموا ما يزيد على 510 استفساراً في 25 جلسة ومحاضرة مرئية، مبيناً أن الطلبة المشاركين في الجلسات والمحاضرات ينتمون إلى 24 جنسية، وأبدوا نسبة رضا مرتفعة وصلت إلى 100% عن محتويات الجلسات من مواد توعوية أمنية وشرطية، وأخرى حول فايروس كورونا، وآلية التخطيط للمستقبل.

4 أهداف لـ "لايف تبس"

من جانبها، أكدت شما غانم المري رئيس مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات أن مبادرة "لايف تبس Live Tips" تسعى إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية تتمثل أولها في "غرس ورفع مستوى الوعي لدى طلبة الجامعات عن مختلف الظواهر الأمنية والشرطية الحالية والمستقبلية ومن ضمنها جائحة كورونا"، وثانيها "تحفيز طلبة الجامعات ورفع معنوياتهم وشحذ هممهم وتمكينهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع".

وأضافت "أن الهدف الثالث يتمثل في رفع مستوى المسؤولية الأمنية والمجتمعية لدى طلبة الجامعات من مختلف الجنسيات وإشراكهم في استشراف المستقبل الأمني"، فيما يتمثل الهدف الرابع في "المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في خفض معدلات الجريمة المرتكبة من قبل أو ضد الفئة العمرية ١٨-٢٥ عاماً بالإضافة إلى إسعاد المجتمع الخارجي".

محتويات الجلسات

من جانبها، قالت حصة الشرقي، نائب رئيس مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات إن مبادرة " لايف تبس Live Tips" تضمنت تنظيم سلسلة من الجلسات والمحاضرات التي سعت لتقديم نصائح موجزة لطلبة الجامعات والكليات من خلال مُتخصصين من شرطة دبي وخارجها، وذلك عبر الاتصال المرئي بطريقة مُبتكرة لإيصال الأفكار والموضوعات لمختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وبينت الشرقي أن الجلسات والمحاضرات التي ناقشت جانب رفع مستوى الوعي الأمني، تناولت العديد من المواضيع المهمة التي تمس بشكل مباشر الطلبةـ خاصة فيما يتعلق بالتطور السريع في وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تطرقت إلى الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، وجرائم الابتزاز الإلكتروني وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

ولفتت إلى أن الجلسات تضمنت أيضاً توعية الطلبة بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والجانب المُظلم لاستخدام السجائر الإلكترونية، فيما خصص المجلس محاضرات توعية حول فايروس كورونا منها "فايروس كورونا ومهارات إدارة الأزمة"، و"الإمارات نموذج إنساني ملهم في زمن كورونا"، و"الدور الإيجابي للتواصل الاجتماعي في التعامل مع فايروس كورونا".

وختمت الشرقي أن المبادرة تضمنت أيضاً جلسات ناقشت التخصصات المستقبلية للعلوم الجديدة التي قد يدرسها الطلبة، وآلية التخطيط للمستقبل، ووضع خارطة طريق للمستقبل الوظيفي، إلى جانب استضافة شخصيات هامة من دولة الإمارات تحدثت حول دور الدبلوماسية الإماراتية، وأهمية نشر السعادة، وتمكين المرأة، وأهمية العمل الإنساني والتطوعي.

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