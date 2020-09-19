مطار أبوظبي الدولي يطلق "الممر السريع لتحويل الرحلات" لتسهيل رحلات مسافري الترانزيت

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق مطار أبوظبي الدولي اليوم السبت مبادرة "الممر السريع لتحويل الرحلات" الجديدة لتمكين مسافري الترانزيت من متابعة رحلاتهم بسهولة ويسر.

تهدف المبادرة إلى تسريع إجراءات تحويل الرحلات بنسبة 27% وتقليل احتمالية عدم اللحاق بالطائرة وتوفير تجربة سفر سلسلة ومريحة. سيتم تطبيق المبادرة على مرحلتين، حيث تركز المرحلة الأولى على رحلات الاتحاد للطيران القادمة من وجهات مختارة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في عام 2021 لتشمل مجموعة أوسع من شركات الطيران ووجهات السفر، بالإضافة إلى إجراءات جديدة تتعلق بتحويل المسافرين وعمليات الشحن الجوي.

#مطار_أبوظبي الدولي يطلق مبادرة "الممر السريع لتحويل الرحلات" الجديدة لتمكين مسافري الترانزيت من متابعة رحلاتهم بسهولة ويسر@AUH#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HHzQENBrUk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2020

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