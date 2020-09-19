«البيان» تهنئ «لإمارات اليوم» بعيدها الـ 15

تحتفل صحيفة «الإمارات اليوم» بعيدها الـ15 في ميدان «صاحبة الجلالة»، حيث استطاعت من خلال مسيرتها الصحافية تحقيق تجربة إعلامية رائدة ومتفردة شكلاً ومضموناً، وكانت صدى للمجتمع وصوتاً للناس.

وبهذه المناسبة، تتقدم «البيان» إلى صحيفة «الإمارات اليوم» بأحر التهنئة، متمنيةً لها ولكل العاملين فيها المزيد من الازدهار والتقدم والنجاح. وكانت صحيفة «الإمارات اليوم» قد انطلقت في 19 سبتمبر 2005، في قطع ورقي غير تقليدي، للمرة الأولى في الصحافة الخليجية، لتقدم موادّ صحافية قصيرة تناسب العصر السريع، محافظةً في الوقت ذاته على الدقة والصدقية والمهنية.

ولاقت الصحيفة -منذ عددها الأول- اهتماماً كبيراً من القارئ الإماراتي والخليجي والعربي؛ وذلك لتقديمها محتوى شعبياً، ينقل نبض الشارع، وفي الوقت نفسه يسلِّط الضوء على نجاحات الدولة وإنجازاتها الكبيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز