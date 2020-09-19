الرئيس الأمريكي: الكويت متحمسة لمعاهدات السلام التي تم توقيعها

المصدر: الكويت - وام، البيان

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى، وذلك في مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في تصريح بثته «كونا» إن هذا التكريم من الرئيس ترامب يأتي اعترافاً بالجهود الكبيرة والدؤوبة والدور الذي يقوده أمير الكويت في المنطقة والعالم وتتويجاً لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة التي امتدت على مدى عقود، وتزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.



وقد مثل أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح في مراسم استلام وسام الاستحقاق من قبل ترامب. وقال ترامب: «كان لديّ اجتماع مع الشيخ ناصر الصباح، حيث ناقشنا تطورات المنطقة، والكويت متحمسة لاتفاقيات السلام التي تم توقيعها».



من جهته قال البيت الأبيض في بيان إن أمير دولة الكويت كان صديقاً وشريكاً لا يتزعزع حقاً للولايات المتحدة، وقد قدم دعماً لا غنى عنه للولايات المتحدة في حملة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى أن أمير الكويت دبلوماسي لا مثيل له، حيث شغل منصب وزير خارجية بلاده لمدة 40 عاماً.

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