عبدالله بن زايد يهنئ اليهود برأس السنة العبرية

المصدر: دبي - البيان

هنّأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليهود بمناسبة رأس السنة العبرية، الذي يحل اليوم ويحتفل به اليهود في إسرائيل والعالم. وكتب سموه في تغريدة على تويتر باللغة العبرية: «سنة سعيدة».

ويبدأ اليهود احتفالهم برأس السنة بإقامة الصلوات ثم النفخ في «الشوفار»، وهو نوع من أنواع البوق المصنوعة من قرن الكبش، حيث يرمز إلى قصة النبي إبراهيم وفدائه بابنه إسحاق، عليهما السلام. ومن تقاليد العيد الذي تتخذه إسرائيل عطلة رسمية، تناول شرائح التفاحة المغموسة بالعسل، رمزاً لأمل أن تكون السنة الجديدة حلوة، أما التقليد الثاني فهو التوجه إلى مصدر مياه مثل البحر أو أحد الأنهار أو الينابيع، حيث يتم تلاوة نصوص من التوراة وإلقاء قطع من الخبز في الماء، رمزاً لإلقاء جميع ما ارتكبه الإنسان من خطايا خلال العام المنصرم.

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