إنقاذ وإخلاء طبي لبريطاني في صحراء «مرغم» بدبي

المصدر: دبي - وام

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة دبي أمس مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب بريطاني الجنسية «36 عاماً» في صحراء «مرغم» التابعة لإمارة دبي.

جاء ذلك بعد تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة دبي يفيد بوجود شخص مصاب في الحوض وكسر في الرجل ولا يقوى على الحركة إثر تعرضه لحادث بدراجته النارية في صحراء «مرغم» وتمكن فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ بعد التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة ‎وبقدرات وإمكانات طائرة البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الشيخ راشد لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد.

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