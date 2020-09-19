القيم الإماراتية.. أسلوب حياة لشباب الوطن يعكس أصالة مجتمعنا

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

لطالما عُرف عن الشباب الإماراتي تمسّكه بعاداته وقيمه المجتمعية التي ورثها عن أجداده، وهو ما يظهر جلياً في غالب تعاملات الحياة اليومية، والتي تظهر جانباً مضيئاً من مجتمعنا الذي يرى في الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج والقدوة التي يحرصون على التمسك بها، فيما يشكّل «البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي» -الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية- المنصة التي من خلالها يتم ترسيخ قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في نفوس الشباب والأجيال المقبلة.

ويستهدف «قيم الشباب» تعزيز وتأصيل معانٍ سامية مثل «بر الوالدين والاحترام والعطاء والتسامح والاجتهاد والتواضع والولاء والانتماء والإيجابية»، فيما يتم تنفيذ ذلك عبر التواصل مع الشباب وبالتعاون مع مجالس الشباب في الدولة، فيما يتضمن البرنامج 3 محاور رئيسية تشمل «التعريف والتعزيز والتأثير» ويتخذ منهجاً يقوم على تعريف الشباب باستمرار بالقيم الإماراتية، وتعزيز دورهم في تبنيها ونشرها ونقلها للعالمية، بما يضمن إحداث التأثير في وسائل وأدوات التنفيذ والعمل بقيم إماراتية، بينما يشتمل في مستهدفاته «قيادة نموذج للقيم» و«مجتمع يعيش القيم» و«شباب يعمل بالقيم» و«مؤسسات تعزز القيم».

وتشمل مكونات البرنامج العديد من المبادرات التي تتضمن، إطلاق «دليل القيم الإماراتية للشباب» الذي يحتوي على إرشادات وأفضل الممارسات لتجسيد القيم الإماراتية و«حصصاً تعليمية» عن القيم تتضمن برامج خاصة يتم تعميمها على مدارس الدولة وجامعاتها لتعزيز القيم الإماراتية عن طريق تنظيم عدة حصص ومحاضرات على مدار العام، بالإضافة إلى إطلاق «مسابقة إبداعية» وطنية تتضمن مشاركة الشباب بأعمال إبداعية تترجم القيم الإماراتية و«سلسلة إبداعية» لقيم الشباب الإماراتي التي تتضمن عرض أعمال فنية تعزز القيم الإماراتية.

ترابط

تأتي مبادرة «التجارب الاجتماعية» كإحدى مفرزات «برنامج قيم الشباب» والتي تسلط الضوء على القيم التي يتحلى بها أبناء الإمارات والتي تنبع من التربية الأخلاقية التي تعلموها في المنازل والمدارس ينتج عنها زيادة الترابط المجتمعي بين الجميع، حيث يتم تصور وتخيل الكثير من المشاهد التي تظهر الجانب الإيجابي لشباب الإمارات في مختلف المواقف والظروف.

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