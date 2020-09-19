طقس اليوم صحو بوجه عام ورطب ليلاً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح غد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:38 والمد الثاني عند 02:34 والجزر الأول عند الساعة 08:12 والجزر الثاني عند الساعة 20:22.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 10:46 والمد الثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 17:04 والجزر الثاني عند الساعة 05:20.

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