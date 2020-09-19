شرطة دبي تحصد لقب «شامبيون» ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

المصدر: دبي - البيان

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، لقب بطل «شامبيون» «Champion» ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) 2020، والتي ينظمها «الاتحاد العالمي للاتصالات» التابع للأمم المتحدة، وذلك عن مبادرة «الخدمات الذكية - التوعية والتعلم» «Smart Awareness, Learning and Services»، في الفئة الأولى وهي دور الحكومات في استخدام التكنولوجيا في التطوير، لدعمها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن الفوز بهذه الجائزة يعد إضافة جديدة ونوعية إلى الإنجازات والجوائز التي تحصدها القيادة العامة لشرطة دبي، وأن هذا الفوز يعكس التطور الذي وصلت إليه شرطة دبي، ما جعلها نموذجاً يُحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي، لا سيما مع الإنجازات الأمنية والشرطية المتتالية على المستويين المحلي والعالمي. وأوضح العميد الرزوقي بخصوص مبادرة (الخدمات الذكية – التوعية والتعلم) «Smart Awareness, Learning and Services»، بأنها تعتمد على تكنولوجيا الألعاب الإلكترونية في تطوير البرامج التدريبية والتوعوية، وقد تم استهداف العاملين في شرطة دبي، بالإضافة إلى فئات مختلفة من المجتمع، وحصلت الألعاب التوعوية على أكثر من 35 مليون تحميل، وهي متوفرة للجمهور على متجري أبل وغوغل بلاي.

تجمع

ويعد المنتدى أضخم تجمع سنوي تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة تطورات مجتمع المعلومات، وبحث آخر المستجدات، بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» (UNESCO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

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