مسار جديد لفحص سائقي المركبات الثقيلة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اعتمدت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة مساراً جديداً لعملية اختبار السائقين المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة «الحافلات والشاحنات»، تهدف لتعزيز الأمن والسلامة المرورية في طرق وشوارع الإمارة.

وقال العقيد راشد سالم الزعابي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة بالإنابة إنه وبناء على حرص الإدارة على تطبيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية وبعد مراجعة آلية العمل الخاصة باختبار وفحص سائقي المركبات الثقيلة في المدينة تم اعتماد مسار جديد لعملية الاختبار ترتكز على الابتعاد عن المناطق الحيوية والمزدحمة، مضيفاً أن المسار الجديد يبدأ من مبنى ( بو الحصا ) فحص المركبات الثقيلة الكائن خلف مبنى المرور الرئيسي باتجاه دوار «شكرا محمد بن زايد» ومنه إلى الدوار الكائن بالقرب من مدارس الإمارات الوطنية بمنطقة الظيت ومن ثم العودة بنفس المسار إلى مكان الانطلاق.

وذكر أن اتخاذ هذه الخطوة التي بدأ العمل بها نهاية الأسبوع الماضي يأتي حرصاً من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على توفير أعلى معايير السلامة المرورية في الطرقات والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية وعدم عرقلة حركة سير المركبات في الطرقات الحيوية، مبيناً أن اختبار سائقي المركبات الثقيلة يبدأ اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا خلال أيام العمل الرسمية.

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