«بمجهود الشباب» تستقطب المواهب للعمل في المشروعات الوطنية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تعد علامة «بمجهود الشباب» إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب لتوظيف مهارات ومواهب الشباب في العمل على مختلف المشاريع الوطنية والمشاركة الجماعية على الإنجاز لخدمة كافة القطاعات،حيث تعتبر علامة عطاء، وشغف، وحماس لخدمة الوطن، فيما يتطلب الحصول على العلامة تنفيذ الشباب لـ6 خطوات على الموقع الالكتروني، تتضمن تقديم الطلب لمنح العلامة، والتأكد من كافة المستندات، ومن ثم عمل مراجعة نهائية للطلب، والرد على مقدمه، وصولاً إلى البدء بتنفيذه، وأخيراً الحصول على العلامة.

مشاركة فاعلة

وتنوعت المشاريع التي نفذها الشباب وحصلت على علامة«بمجهود الشباب» خلال السنوات الماضية، فيما كانت البداية من خلال تصميم وبناء مركز الشباب في دبي والذي احتضن إبداعاتهم وأتاح لهم التشارك والتفاعل واستغلال إمكانياتهم لإطلاق عمل المركز، كما يعتبر مقهى «فلو» الموجود داخل مركز شباب دبي منصة اجتماعية تقدم تجربة نوعية للتواصل وتوفر للزوار فرصة الاستمتاع بالقهوة المتخصصة والأطعمة العضوية والصحية، ويأتي المقهى نتاج التعاون بين مجموعة جميرا ومجلس الإمارات للشباب، حيث عمل الشباب على تطوير التجربة والعمل على تصميم هوية المقهى ومكوناته وأنشطته.

وتضم المشروعات كذلك النادي الرياضي «جرافيتي» الذي يعتبر أول ناد يوفر مرافق الألعاب الجمبازية وباركور في دبي، بالإضافة إلى «استوديو ري إيربان»، ويقع في حي دبي للتصميم، ويعتبر منصة متكاملة للمبدعين الشباب كالمصممين والفنانين وخبراء الهندسة والتصميم الداخلي، وذلك من خلال تقديمه مساحة عمل مبنية على نظام العضوية للمهنيين في مجال الأعمال الإبداعية المختلفة، كما يقدم الاستوديو ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج إرشادية لدعم المبتدئين في مجال الأعمال الإبداعية في الجانب التجاري من عملهم، ويساهم استوديو «ري إيربان» إيجاد مساحة عمل مشتركة للمهنيين المبدعين، للاستجابة للاحتياجات التي يتطلبها العامل المبدع بشكل مستقل.

مشروع «كتاتيب»

وتشمل المشروعات كذلك «إستوديو أحلام للتصوير» الكائن في قلب حي دبي للتصميم والذي يقدم خدمات تصوير فوتوغرافي وفيديو مختلفة تبدأ من تصوير المواليد والعائلة، والتصوير المؤسسي، وتصوير الأزياء وخدمات تصوير حفلات الزفاف، فضلاً عن مشروع «كتاتيب» الذي تأسس 2015 ويهتم بتجويد الأعمال الأدبية وزرع الثقة في نفس الكاتب ومساعدته على نشر مادته الأدبية في عالم النشر، وتضمنت كذلك ستوديو «زوم» الذي يحمل رؤية متميزة في صنع الصور و الفيديوهات عالية المستوى والجودة عالمياً وعمل الرسوم المتحركة لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد، فضلاً عن مشروع «فيريتيلس» وهو عبارة عن حديقة لعب داخلية سحرية تجلب خيال كل طفل إلى الواقع في بيئة آمنة وصحية، وتهدف هذه المؤسسة دعم النمو الفكري من خلال توفير أجواء تمكن الأطفال الخروج من الحياة الواقعية واستخدام كل حواسهم لاستكشاف عالم جديد ليوسع خيالهم ومهاراتهم الإبداعية إلى مستويات جديدة.

معهد الرمسة

واشتملت مشروعات علامة «بمجهود الشباب» كذلك «معهد الرمسة» وهو مركز لغة مختص في تعليم اللغة والثقافة الإماراتية، ويهدف إلى تعليم اللهجة الإماراتية وتمكين المتعلمين من التفاعل مع المجتمع الإماراتي داخل وخارج الدولة، بالإضافة إلى مشروع «موفينج بوتيك» الذي يعتبر أول بوتيك متنقل في الإمارات، ويعرض مجموعة متنوعة من القطع المصممة على أيدي شابات إماراتيات تحت سقف واحد، حيث يمكن للعملاء الاتصال بالبوتيك والوصول إليهم في أي مكان، وتركزت فكرته على مساعدة مصممات الأزياء الإماراتيات على استئجار مساحة في البوتيك، خاصة أولئك الذين لا يملكون متجراً، فضلاً عن مشروع مجلة «مذكرات الإمارات» والتي تناقش مواضيع متعددة عن الوسط الإماراتي، بالإضافة إلى الكثير من المشروعات الأخرى في مختلف القطاعات.

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