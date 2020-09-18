اعتماد مسار جديد لفحص سائقي المركبات الثقيلة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اعتمدت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة مساراً جديداً لعملية اختبار السائقين المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة (الحافلات والشاحنات) تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة المرورية في طرق وشوارع الإمارة.

وقال العقيد راشد سالم الزعابي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة بالإنابة، إنه بناءً على حرص الإدارة على تطبيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية، وبعد مراجعة آلية العمل الخاصة باختبار وفحص سائقي المركبات الثقيلة في المدينة، تم اعتماد مسار جديد لعملية الاختبار ترتكز على الابتعاد عن المناطق الحيوية والمزدحمة.

وأشار إلى أن المسار الجديد يبدأ من مبنى "بو الحصا" لفحص المركبات الثقيلة الكائن خلف مبنى المرور الرئيس باتجاه دوار "شكراً محمد بن زايد"، ومنه إلى الدوار الكائن بالقرب من مدارس الامارات الوطنية بمنطقة الظيت، ثم العودة بالمسار نفسه إلى مكان الانطلاق.

وأكد الزعابي أن اتخاذ هذه الخطوة التي بوشر العمل بها نهاية الأسبوع الماضي يأتي حرصاً من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على توفير أعلى معايير السلامة المرورية في الطرقات، والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وعدم عرقلة حركة سير المركبات في الطرقات الحيوية، مبيناً أن اختبار سائقي المركبات الثقيلة يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً خلال أيام العمل الرسمية.

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