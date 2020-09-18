السيسي يلتقي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، أمس، على استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي، لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات.

وشدد السيسي على ضرورة التعاون بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، ومواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف. من جهته، أشاد لاودر بتميز العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، مثمناً جهود السيسي في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك.

وقال بيان صحافي للرئاسة المصرية إن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد السيسي أهمية دفع العمل الدولي في الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وفق ثوابت المرجعيات الدولية.

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