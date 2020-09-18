«الإمارات لتموين الطائرات» توقع مذكرة تفاهم لإنتاج وجبة «الكوشر» اليهودية

المصدر: دبي - البيان

وقعت «الإمارات لتموين الطائرات»، التابعة لمجموعة طيران الإمارات، أمس، في المقر الرئيس للشركة بالإمارات، مذكرة تفاهم لمشروع مشترك مع «سي سي إل القابضة المملوكة من «روس كريل» لإنشاء مطبخ متخصص في إنتاج أطعمة الكوشر. وسوف يحمل المشروع المشترك اسم «كوشر أرابيا»، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في يناير 2021.

وحصلت شركة «كوشر أرابيا» على اعتماد «قسم كاشروت» التابع لـ«الاتحاد الأرثوذكسي». وسوف تعمل بالشراكة مع «اتحاد جنوب أفريقيا للمعابد الأرثوذكسية» لتوفير أعلى مستويات التميز في اعتماد منتجات «كوشر أرابيا».

وسوف يتولى فريق الطهي المتمرس في «الإمارات لتموين الطائرات» القيام بعمليات إنتاج الأطعمة، في حين ستوفر «سي سي إل القابضة» المصادقة والإشراف على الإنتاج.

وقال سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: «دأبنا لسنوات عديدة على تقديم وجبات الكوشر لعملائنا من شركات الطيران عبر مورّد خارجي، وكنا نراقب الاتجاهات العالمية لأطعمة الكوشر، ونتوقع مع التطورات الأخيرة أن ينمو الطلب بسرعة على هذا النوع من الأطعمة في دولة الإمارات والمنطقة عامةً. نحن مرتاحون لشراكتنا مع سي سي إل القابضة، التي ستغطي جميع قنوات الطعام، كما أننا سوف نبحث فرص افتتاح مطاعم في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «نحن على ثقة من أن تطوير إمكاناتنا الخاصة لإنتاج أطعمة الكوشر سوف يجعلنا قادرين على خدمة عملائنا بشكل أفضل ليس في قطاع الطيران فحسب، ولكن في قطاع الضيافة والأغذية والمشروبات والفعاليات أيضاً، بما في ذلك معرض إكسبو 2020. وسوف يتيح لنا إنتاج وجبات طازجة هنا في الدولة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سي سي إل القابضة» رئيس المجلس اليهودي في الإمارات روس كريل: «اتفقنا على إنشاء كوشر أرابيا لتوفير أطعمة الكوشر وتلبية الطلب المتزايد في الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط من الجالية اليهودية هنا، ولكن من المستهلكين الآخرين الذين يبحثون عن خيارات حلال صحية».

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