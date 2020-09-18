جولات رقابية ترصد التزاماً بالتدابير الاحترازية في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، في مختلف أنحاء الإمارة، عن تزايد معدلات التزام المنشآت بالتدابير الاحترازية، بعد ثبوت التزام 820 منشأة غطتها الزيارات أمس الأول، وتمت مخالفة 7 منشآت وتنبه اثنتين.

وتفصيلاً، أكدت اقتصادية دبي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إغلاق على الإطلاق، خلال الجولات الهادفة إلى ضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، الرامية لنشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع، للحد من تفشي فيروس كوفيد 19 المستجد، في حين صدرت مخالفات بحق سبع منشآت فقط، تعمل في مجالات التجزئة، في عدد من مراكز التسوق، وورق الجدران ومواد البناء والكهربائيات والإنارة، لعدم الالتزام بلبس الكمامات من قبل الموظفين، بينما اقتصرت التنبيهات على منشأتين فقط، لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع، في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي، خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية. ودعت اقتصادية دبي، مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.



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