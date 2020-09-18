بومبيو: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل إنجاز عظيم

المصدر: واشنطن - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: «إن وزير الخارجية مايك بومبيو وصف خلال اجتماعه بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معاهدة السلام الموقعة بين دولة الإمارات وإسرائيل بالإنجاز العظيم».

جاء ذلك بعد يومين من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية في البيت الأبيض، بـ«التاريخية»، معتبراً أنها «تعد بفجر جديد لمنطقة الشرق الأوسط».

في الأثناء، علّق نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ، أمس، على معاهدة السلام التي أبرمتها دولة الإمارات مع إسرائيل، واتفاق تأييد السلام الذي أبرمته البحرين أيضاً مع إسرائيل، معرباً عن «تفاؤله بما ستحققه من استقرار وازدهار اقتصادي لشعوب المنطقة».

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: «إن كل التحركات الأمريكية، سواء من قبل البيت الأبيض أو الخارجية أو مجلس الأمن القومي، تساعد على التوصل إلى حل في الشرق الأوسط».

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