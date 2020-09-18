عبد الله بن زايد: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تعزز السلام والاستقرار الإقليميين

المصدر: واشنطن - وام

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ختام زيارته على رأس وفد الدولة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وعدداً من قادة وأعضاء الكونغرس الأمريكي.

وركز سموه في اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي وقادة الكونغرس، على سبل تعزيز معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، للسلام والاستقرار الإقليميين، من خلال وقف عمليات الضم، والإسهام في إيجاد طاقة جديدة إيجابية للتغيير، في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط.

علاقات

كما جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، فضلاً عن تعزيز السلم والأمن في منطقة الخليج العربي، ومجابهة التطرف، وردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي.

وقدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إيجازاً، حضره كبار أعضاء الكونغرس، ومن ضمنهم السيناتور لندسي غراهام «جمهوري - ساوث كارولاينا»، والسيناتور تود يونغ «جمهوري- نيوجرسي»، والسيناتور بن كاردان «ديمقراطي - مريلاند»، والسيناتور بوت مينينديز «ديمقراطي - نيوجرسي»، ورئيس لجنة القوات المسلحة، النائب آدم سميث «ديمقراطي - ولاية واشنطن».

وأعرب سموه عن شكره وامتنانه لأعضاء الكونغرس، لجهودهم ودعمهم الكبير لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.. مشدداً على التزام دولة الإمارات طويل الأمد والمستمر تجاه الشعب الفلسطيني. كما أكد سموه على أهمية الشراكة الإماراتية الأمريكية المستمرة منذ عقود، والتي وصفها بأنها من أهم العلاقات الإماراتية الاستراتيجية.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات، ظلت لأكثر من عقد، أكبر سوق لتصدير السلع والخدمات الأمريكية في الشرق الأوسط. حضر الاجتماع، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. كما شارك في الاجتماع بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومايك بومبيو، كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي يوسف مانع العتيبة، وعلي سعيد النيادي، مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

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