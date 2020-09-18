حمدان بن راشد يستقبل ولي عهد الفجيرة

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، في قصر سموه في زعبيل، صباح أمس، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الذي قدم التهنئة لسموه، بمناسبة عودته إلى البلاد سالماً معافى، إثر العملية الجراحية التي أجريت لسموه في الخارج، وتكللت بالنجاح، بحمد الله.

حضر اللقاء، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.

كما استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، يرافقه عدد من كبار ضباط الشرطة، الذين قدموا التهنئة لسموه، بنجاح العملية الجراحية، وعودته إلى البلاد سالماً معافى.

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