«صحة دبي» تواصل حملات التبرع بالدم لخدمة 57 مستشفى ومركزاً طبياً

دبي - وام

نظمت هيئة الصحة في دبي ومجموعة «ام بي اف هيلث اسكوير» الطبية حملة للتبرع بالدم ضمن الحملات الميدانية التي ينظمها مركز دبي للتبرع بالدم التابع للهيئة بالتعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة. وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من المتبرعين من مختلف الجنسيات، حيث شارك فيها 10 من الكوادر التمريضية والفنية والإدارية التابعة لمركز دبي للتبرع بالدم لجمع الوحدات الدموية المتبرع بها، والتشجيع على التبرع بالدم وغرس ثقافة التبرع التطوعي لدى فئات وشرائح المجتمع.

وقالت فوزية الحمادي، الباحثة الاكلينيكية بمركز دبي للتبرع بالدم المشرفة على الحمل إن المركز يمتلك مخزوناً كافياً من الوحدات الدموية اللازمة ورغم ذلك مستمر في تنظيم حملات التبرع لتعزيز المخزون، كاشفة أن المركز يخدم 57 مستشفى ومرفقاً طبياً خاصاً بدبي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المستشفيات التابعة لهيئة الصحة بدبي.

تعاون

تقدم الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس ومؤسس مجموعة «ام بي اف»، قائمة المتبرعين بالدم، مؤكداً أهمية التعاون مع مركز دبي للتبرع بالدم كونه يجسد الشراكة الحقيقية بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي والقطاع الصحي الخاص لخدمة المجتمع المحلي.

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