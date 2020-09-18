10875 شهادة فحص إلكترونية للمركبات بعجمان خلال شهرين

المصدر: عجمان - البيان

أنجزت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة عجمان 10875 شهادة فحص فني رقمية للمركبات، منذ إطلاق الخدمة مطلع يوليو الماضي، وذلك دعماً لدور الشراكة في مجال تطوير وتقديم خدمات ذات جودة عالية، تلائم احتياجات المتعاملين، وحرصاً من إدارة ترخيص الآليات والسائقين على ضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق أعلى معايير السلامة للمتعاملين والموظفين.

وقال العقيد سلطان خليفة أبو مهير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين: إن خدمة إصدار شهادة فحص المركبة الرقمية جاءت بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» بالتعاون مع مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، وقد تم تطوير الخدمة لتكون إلكترونية بالكامل، حيث يتم فحص المركبة وإصدار شهادة الفحص دون الحاجة إلى نزول السائق من المركبة، إضافة إلى الدفع الإلكتروني، واستلام رابط عبر الرسائل النصية لعرض شهادة فحص مركبة معتمدة، وذلك يدعم تحقيق التباعد الاجتماعي، وتجنب الملامسة المباشرة بين الموظفين والمتعاملين.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين أن شهادة فحص المركبات الرقمية هي أولى الخدمات الرقمية على مستوى مراكز فحص المركبات والآليات بالدولة، وتأتي تماشياً مع توجهات القيادة العامة لشرطة عجمان في الحد من التفاعل المباشر، حفاظاً على سلامة الجمهور والعاملين، لتحقيق أعلى معدلات السلامة.

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