الإمارات تشارك في تحضيرات اجتماع رؤساء أجهزة الزكاة بـ«التعاون»

المصدر: أبوظبي- وام

شارك صندوق الزكاة عن طريق الاتصال المرئي، ضمن فريق العمل التحضيري للاجتماع الخامس عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر الاجتماع الذي عقد، أول من أمس، الدكتور محمد البلوشي، مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة، والدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، وسالم الزبيدي مدير مكتب الأمانة العامة لصندوق الزكاة، وترأس الاجتماع الدكتور محمد البلوشي، والذي استهل الاجتماع بكلمة رحب فيها بالوفود المشاركة.

وبحث الاجتماع العديد من المواضيع ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك في مجال التنسيق الزكوي، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، كما تمت مناقشة اللائحة التنظيمية لمسابقة دول مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والتطوعية في مجال الزكاة. وتم الاطلاع على مقترح الإمارات بشأن إضافة بند تطورات العمل الزكوي في ظل أزمة «كوفيد 19»، ضمن جدول أعمال الاجتماع.

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