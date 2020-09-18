إرشادات الحجر الذاتي للمسافرين الدوليين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

استعرض المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تدوينات عبر حسابه في «تويتر» الإجراءات المطبقة على المسافرين القادمين إلى أبوظبي من مطارات ومنافذ أخرى في الدولة خارج الإمارة، حيث تنطبق هذه الإجراءات (الحجر لمدة 14 يوماً) على جميع المسافرين سواء كان دخولهم لأبوظبي عبر منافذ الإمارة أو عبر منافذ الدولة الأخرى.

وأوضح أنه في حال الدخول إلى الدولة عن طريق منفذ خارج إمارة أبوظبي وكيفية احتساب الأيام التي يقضيها المسافر في إمارة أخرى ضمن فترة الحجر قبل الدخول إلى أبوظبي أن كل يوم يقضيه المسافر في إمارة أخرى يدخل في حساب مدة الحجر، وهي 14 يوماً.

وذلك للمسافرين القادمين عبر منافذ أخرى في الدولة، فمثلاً في حال أمضى المسافر 10 أيام خارج إمارة أبوظبي، فعليه استكمال فترة الحجز 4 أيام في أبوظبي، ويعامل المسافرون بعد انقضاء مدة الحجر، معاملة الزوار والسكان المحليين في الإمارة، وعليهم الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذه الحالات، ومتابعة أي تعديلات لاحقة.

وإذا كان القادم إلى الدولة سيقضي أقل من مدة الحجر 14 يوماً، أكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أن الحجر 14 يوماً للقادمين للإمارة إلزامي، ويتوجب على القادمين التخطيط لرحلاتهم حسب الإجراءات المعتمدة.

إجراءات

وحول الإجراء للقادمين عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية لإمارة أبوظبي، ويرغبون بالذهاب إلى الإمارات الأخرى، أكد المكتب الإعلامي أن ذلك يتطلب وجود فحص PCR مسبق من جهة القدوم مدته 96 ساعة، في هذه الحالة سيتم إجراء فحص ليزر DPI عند الوصول إلى أبوظبي، وفي حال عدم وجود فحص مسبق مدته 96 ساعة، سيتم إجراء فحص PCR وانتظار النتيجة في المنفذ.

وعلى جميع القادمين التوقيع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع إثبات عنوان السكن في الإمارة التي سيزورها المسافر، ويمكن أن يكون عنوان منزل أو فندق.

ويمكن للمسافرين كسر الحجر في الحالات الطارئة، وسيتم التحقق من الأسباب التي أدت لذلك لاحقاً.

وسيخضع المسافرون لفحص مسحة الأنف PCR في اليوم 12، وسيتحمل المسافر تكلفة إجراء فحص مسحة الأنف PCR.

وسيقوم فريق مركز أبوظبي للصحة العامة الذي قام بتركيب السوار الإلكتروني بالتواصل مع المسافر لحجر موعد لإجراء فحص في منشآت شركة صحة وهي: مركز تقييم «كوفيد19» المتميز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ومركز تقييم «كوفيد19» المتميز في مركز العين للمؤتمرات ومستشفيات الظفرة.

وسيقوم ممثل من فريق مركز أبوظبي للصحة العامة بالتواصل مع المسافر لإزالة السوار الإلكتروني في اليوم 14، بعد الحصول على نتيجة فحص سلبية في نفس الأماكن التي يتم فيها إجراء الفحص.

وأضاف المكتب في تدويناته أنه يمكن للمسافر الذي قدم إلى أبوظبي وغادر مباشرة إلى إحدى الإمارات الأخرى العودة إلى أبوظبي قبل إتمام فترة الحجر، شريطة اتباع إجراءات دخول الإمارة المطبقة والالتزام الحجر الذاتي، حتى يكمل 14 يوماً، والحصول على نتيجة فحص سلبية، ويعامل المسافرون بعد ذلك معاملة الزوار والسكان المحليين في الإمارة.

ويسمح للقادمين من خارج الدولة الذهاب إلى الإمارات الأخرى وفي حال رغبتهم بمغادرة الدولة من مطار أبوظبي يسمح لهم بالمغادرة بعد حصولهم على نتيجة فحص سلبية وحجر مؤكد للسفر من مطار أبوظبي.

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