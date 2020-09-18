«كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعات تطويرية بمنطقة الحراي في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، في تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية بمنطقة الحراي في خورفكان، تتضمن توصيل الكهرباء لـ 360 منزلاً جديداً، وتمديد خط رئيس للغاز الطبيعي بطول 15 كم لخدمة المنطقة، وتوصيل المياه لعدد من المنازل من الخط الرئيس، الواصل للمنطقة، لحين الانتهاء من شبكة تمديدات المياه. يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالعمل على تطوير كافة المناطق، وتوصيل الخدمات وفق أفضل المواصفات لسكانها، والعمل على راحة ورفاهية المواطنين والمقيمين، وتيسير الإجراءات.

تخطيط

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ كافة مشروعات التطوير بمدينة خورفكان، في جميع المناطق، سواء في مشروعات شبكات الكهرباء أو الغاز الطبيعي والإنارة، أو تعديل الشبكات أو مشروعات المياه، حيث تم التخطيط لتنفيذ عدد من المشروعات، يجري العمل على تنفيذها حالياً، وفق جدول زمني محدد.. مشيراً إلى أنه تيسيراً على أهالي خورفكان، سيتم تقسيط رسوم توصيل الغاز الطبيعي لمن يرغب على 12 قسطاً لمدة عام.

وأشار الليم إلى الانتهاء من عدد من المشروعات التطويرية في مدينة خورفكان، خلال الفترة الماضية، تضمنت إضافة محول في محطة الزبارة 33 ك.ف، ومحول في محطة اليرموك 33 ك.ف، لتقوية الشبكة، كما تم تركيب محول إضافي في محطة الخبة 33 ك.ف، بجانب إنجاز خزان استراتيجي للمياه في منطقة حقل الوريعة بسعة مليون و351 ألف غالون يومياً، وإنجاز خزانين استراتيجيين لتخزين وقود الديزل في محطتي النحوه وشيص لتوليد الكهرباء.

وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً في مشروع مد خط مياه من خورفكان إلى شيص، مع كافة متعلقاته الفنية، من أنابيب عالية الكفاءة، ومحطات ضخ وخزانات مياه، كما تم الانتهاء من تشغيل محطتي ضخ المياه وخزانات سعة 2 مليون غالون يومياً، في منطقتي اللؤلؤية والقادسية، بجانب تنفيذ مشروع إنارة منطقة الحراي 1، 2 بمدينة خورفكان.. موضحاً أن الهيئة بدأت في تنفيذ المشروع وتركيب 280 عموداً لإنارة المنطقة باستخدام مصابيح وكشافات، وفق أفضل المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تمديد كابلات بطول 10000 متر، وتركيب عدد 6 صناديق إنارة 100 أمبير.

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