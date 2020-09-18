«أكاديمية سيف بن زايد» تكرم الشركاء والموظفين المتميزين في العين

المصدر: العين- وام

كرمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عدداً من الضباط ومنتسبي الشرطة المشاركين في مبادرة «بوابة التعقيم الذاتية»، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وإدارة هندسة المشاريع في شرطة أبوظبي، والتي تم إطلاقها ضمن جهود الدولة في التصدي لجائحة «كورونا».

كما كرمت عدداً من المنتسبين المتميزين وقيادات نسائية شرطية متميزة، وذلك في مبنى إدارة التأهيل الشرطي بمنطقة الفوعة بالعين.

وقام العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية- بعد التكريم- بجولة في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، واطلع على البرامج التدريبية المتطورة والقاعات التدريبية، وأبرز المشاريع والمبادرات والأنشطة، التي أسهمت في تطوير مهارات الطلبة المنتسبين في الإدارة، مثنياً على الجهود المتميزة للعاملين في الإدارة وحثهم على مزيد من العطاء في العمل.

وأوضحت إدارة التأهيل الشرطي أنها تسعى إلى تطوير العمليات التدريبية والتعليمية بالتركيز على تزويد الطلبة المشاركين في الدورات المنعقدة بمختلف العلوم الشرطية، وبناء رجل الأمن القادر على القيام بواجباته الوظيفية على أكمل وجه وشعاره التميز والإبداع وتقديم الخدمة لأفراد المجتمع والمحافظة على مكتسبات الوطن الغالية، مؤكدة أهمية تعزيز المشاركات المجتمعية والتعاون مع الشركاء والتواصل الفعال مع فرق الابتكار والإبداع في الجهات الحكومية والمحلية.

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