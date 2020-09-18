الشامسي يهنئ أحد منتسبي شرطة الشارقة لحصوله على الماجستير

المصدر: الشارقة - البيان

هنأ اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، المساعد أول فني أدلة جنائية فيصل حسن الحوسني من منتسبي القيادة، بمناسبة حصوله على درجة ماجستير العلوم في مجال (التقنيات الحيوية في العلوم الجنائية) بتقدير امتياز، مشيداً بحرصه على مواصلة تحصيله العلمي، والحصول على أرفع الدرجات العلمية في أحد التخصصات المهمة، التي تشكل أهم ركائز العمل الشرطي والأمني، ومثنياً على جهوده المبذولة ومثابرته في سبيل مواجهة التحديات بالعلم والمعرفة.

وأكد اللواء الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تشجيع منتسبيها على التقدم العلمي، والسعي للحصول على أفضل الدرجات العلمية، وتقديم الدعم والمساعدة لجميع الراغبين في الارتقاء بمستوياتهم المعرفية والعلمية في كافة التخصصات الأكاديمية، وخصوصاً المتصلة بمجالات عملهم، والتي تسهم في تعزيز الأداء الأمني ورفع كفاءته.

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