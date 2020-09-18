«طرق دبي» تحرز تقدّماً في تصنيع قطع غيار بالطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - البيان

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقدماً ملحوظاً في تصنيع عدد من قطع الغيار والمواد المستخدمة في مترو دبي من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك أثناء العمل في الظروف الاستثنائية لجائحة «كورونا»، التي تمر بها دول العالم أجمع في الوقت الحالي.

وأكد المهندس محمد الأميري، مدير إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تحرص دائماً على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مختلف مفاصل عملها ومنها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تنسجم مع تطبيق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد.

ونوّه الأميري بأن فرق الصيانة في الهيئة قدّمت الدعم لأفراد الخطوط الأمامية أثناء فترة التعقيم الوطني بسبب جائحة «كورونا» وذلك من خلال تصنيع مشابك الربط للكمامات (Mask Strap Clips) وأدوات ضغط الأزرار (Button Pushers)، كما ساهمت هذه التقنية في توفير بعض قطع الغيار لمترو وترام دبي بوقت قياسي أقل بـ 90% من الوقت التقليدي وبكلفة تقل بنسبة أكثر من 50% من الكلف الأصلية.

وقال: «إن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تنفيذ عدد من المشاريع ستساعد على بلورة وسائل وأساليب مبتكرة تسهم بشكل فعّال في تعزيز إمارة دبي كأذكى مدينة في العالم».

وتيرة متسارعة

وأضاف الأميري: «إن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تتقدم بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء العالم، وتعتزم الهيئة إحراز مرتبة ريادية في هذا النوع من التقنيات واستغلالها بالشكل الأمثل من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع المواصلات العامة والبنى التحتية اللازمة لها».

وأشاد بالتعاون المستمر مع شركة سيركو، متعهد صيانة مترو دبي، في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد لاسيما فيما يتعلق بتصنيع المواد وقطع الغيار المطلوبة للمترو ولمختلف الأنظمة الخاصة به، حيث طَوّرت الشركة عدة نماذج وهي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة لاستخدامات عدة منها في القطارات وأنظمة الاتصال ومكائن بيع تذاكر.

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