مدير عام إقامة دبي يكرم عاملاً

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، العامل عبدالقهار شاه نواز، بعد أن قضى أكثر من 25 عاماً من العمل المتفاني في إقامة دبي.

وأكد اللواء المري أن إقامة دبي حريصة على تكريم جميع العاملين فيها بما فيهم فئة العمالة المساندة، كونهم إحدى الشرائح المهمة في عملية التنمية والبناء في الدولة، ولما لهم من دور كبير في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا التكريم هو تعبير صادق للجهود المبذولة، التي قام بها عبدالقهار من العطاء المتميز في خدمة الإدارة، وهو أقل ما يمكن تقديمه نظير ما قام به خلال سنوات عمله تحت أسرة إقامة دبي. وأعرب عن شكره وتقديره لعبدالقهار على جهوده وإخلاصه في عمله، والتي أثمرت عن سيرة طيبة.

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