القائد العام لشرطة رأس الخيمة يترأس الاجتماع الثامن للجنة العليا الدائمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، رئيس اللجنة العليا الدائمة قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع اللجنة العليا الدائمة الثامن «عن بعد»، بحضور أعضائها.

وثمن رئيس اللجنة الدائمة جهود الأعضاء للارتقاء بالعمل الشرطي، وما تم من إنجازات خلال الفترة السابقة مطالباً بمضاعفة الجهود واستمرار عمليات التطوير والتحسين من أجل جودة حياة أفراد المجتمع.

واستعرض الاجتماع عدداً من تقارير الأداء المؤسسي للنصف الأول من العام 2020، كما ناقش أداء المؤسسة العقابية والإصلاحية عن النصف الأول من عام 2020 واستعرض المقترحات المقدمة بهدف تقديم خدمات تحقق السعادة للجمهور، ومراجعة سياسة الابتكار وتعزيز عملية نشر ثقافة الابتكار والتميز والإبداع في بيئة العمل الشرطي، بجانب استعراض تحليل عملية الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الفترة الماضية.

إنتاجية

واطلع اللواء علي النعيمي على إنتاجية فرق العمل عن بعد خلال فترة التعقيم الوطني والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيد 19) مع مواصلة تكثيف الجهود لتحقيق السلامة لكافة أفراد المجتمع.

مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق وضمان الاستعداد والجاهزية وتقديم الخدمات بكفاءة وشفافية وضرورة استحداث مشاريع ومبادرات للتطوير والتحسين المستمر بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الشرطي.

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