1632 دورة تدريبية لموظفي مواصلات الإمارات عبر«منصتي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مواصلات الإمارات أن برنامج «منصتي» للتدريب والتعلم الذكي الذي أطلقته في أكتوبر من عام 2019، قد مكّن موظفيها الاستفادة من 1632 دورة تدريبية، بواقع 758 ساعة تدريبية.

وذلك حتى يوليو الماضي، وذلك في إطار حرصها على تدريب وتطوير مواردها البشرية بما يواكب المتغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية والقيم التي تتبناها.

وأكّدت فريال توكل، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة، أن مواصلات الإمارات أدركت منذ وقت مبكر أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبنّي أفضل الممارسات العالمية من خلال عملية التحول الذكي في جميع عملياتها، الأمر الذي أثمر عن إطلاق العديد من المبادرات الذكية خلال السنوات الماضية منها التحول للتدريب والتعلم الذكي من خلال برنامج «منصتي».

حيث مهّد التحول الذكي من التعامل مع الظروف والتغيرات التي فرضتها جائحة «كورونا» المستجد «كوفيد-19» بكل سلاسة ويسر، ومنح موظفيها الفرصة لتطوير مهاراتهم واكتساب معارف جديدة لا سيما الدورات التدريبية التي قدمتها في مجال استمرارية الأعمال والخطط والسياسات الخاصة بها، والذي عمل على تمكين الموظفين من فهم وتحديد الآثار والتحديات التي أثارتها الجائحة على العمليات التجارية.

وأوضحت توكل أن برنامج «منصتي» يتيح للموظفين الاستفادة من البرامج التدريبية التي تتوافق مع الخطة الاستراتيجية الجديدة لمواصلات الإمارات للأعوام 2020-2025 وتدعم تحقيق أهدافها، إذ تركّز هذه البرامج على تطوير المهارات والكفاءات الفنية، إلى جانب تعزيز القيم المطلوبة للعمل بمفهوم القطاع الخاص، وذلك عبر مواكبة التطورات والمتغيرات الرئيسية في قطاع النقل والمواصلات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن مواصلات الإمارات أطلقت مؤخراً حملة للتعلم الذكي تحت شعار «LEARN@WORK» وذلك في خطوة تعكس مدى الاهتمام الذي توليه الشركة بتعزيز معارف ومهارات كوادرها الوظيفية عبر تشجيعهم على قضاء ساعة واحدة في الأسبوع للتعلم أثناء العمل.

مشيرة إلى حرص الشركة على الاستثمار في برامج تطوير وتنمية المواهب، باعتبارها أدوات تسهم بشكل مباشر في تطوير وتنمية مهارات الكوادر الوظيفية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وصولاً إلى تحقيق الرؤية الطموحة لمواصلات الإمارات.

وقالت إن برنامج «منصتي» للتعلم الذكي ساهم بتعزيز ثقافة التعلم عن بعد، كونه يتميز بمرونته عبر استثماره للموارد وتوفير الوقت والجهد بما يتناسب مع احتياجات الموظف وفي أي مكان وزمان، موضحة أن «منصتي» تقدّم حزمة تضم 10000 برنامج تدريبي تتوافق محتوياتها مع المهارات والكفاءات المطلوبة من الموظفين، وتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة مثل مهارات القيادة وإدارة التغيير، ومهارات إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي، ومهارات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، علاوة على مهارات الاتصال والتواصل الفعال.

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