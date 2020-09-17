57 ألف زائر لمراكز هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة خلال شهرين

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت مراكز هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أكثر من 57 ألف زائر، خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، وذلك بعد عودة مراكزها الموزعة بالإمارة لاستقبال الزوار عقب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وتنفيذ برنامج شامل للتطهير والتعقيم، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وبلغ عدد زوار مركز واسط للأراضي الرطبة 1650 زائراً، منهم ألف خلال يوليو، و650 خلال أغسطس، كما استقبل مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية، 21171 زائراً، منهم 5970 خلال يوليو، و15201 خلال أغسطس، فيما استقبل مركز كلباء للطيور الجارحة، 100 زائر خلال أغسطس.

متحف

واستقبل متحف التاريخ الطبيعي والنباتي 12421 زائراً توزعوا على 3875 زائراً خلال يوليو، و8546 خلال أغسطس، وزار حديقة بحيص الجيولوجية، 544 زائراً منهم 155 خلال يوليو، و389 خلال أغسطس.

واستقبلت مزرعة الأطفال 13397 زائراً منهم 3594 خلال يوليو، و9803 خلال أغسطس، وزار مركز الذيد للحياة الفطرية، 66 زائراً، منهم 17 خلال يوليو، و49 خلال أغسطس، كما استقبل مركز الحفية لصون البيئة الجبلية 927 زائراً. وأخيراً سجلت الحديقة الإسلامية 6795 زائراً، 1847 منهم خلال شهر يوليو، و4948 خلال شهر أغسطس.

وأكدت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أن الهيئة بدأت باستقبال جميع الزوار من العائلات والأطفال في جميع مراكزها، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مثل الفحص الحراري والتباعد الجسدي والتعقيم، والتأكيد على جميع الموظفين والزوار بإلزامية ارتداء الكمامات الطبية والقفازات الواقية.

حيث كان الإقبال كبيراً رغم الظروف الاستثنائية الراهنة، وخصوصاً على مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية ومزرعة الأطفال والحديقة الإسلامية ومتحف التاريخ الطبيعي والنباتي.

وأضافت أن مراكز الهيئة تعتبر وجهة سياحية ممتعة للكبار والصغار، فهي بطبيعتها تصنّف ضمن إطار السياحة البيئية، التي أخذت تحتل مكانة مميزة لدى السياح على مستوى العالم.

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