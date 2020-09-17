معهد «نيويورك أبوظبي» يطلق أول برنامج افتراضي من الندوات الحوارية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق معهد جامعة نيويورك أبوظبي أول برنامج افتراضي من الندوات الحوارية التي يقدمها للجمهور في موسم الخريف لهذا العام.

ويتيح البرنامج الافتراضي الذي تبدأ ندواته 20 سبتمبر الجاري للجمهور فرصة إلقاء نظرة أعمق على مجموعة متنوعة من المواضيع والجلسات النقاشية.

وقال فيليب كينيدي مدير شؤون البرامج العامة في معهد جامعة نيويورك أبوظبي إن برامج المعهد بدأت منذ 12 عاماً وتشكل الظروف الاستثنائية التي نمر بها فرصة لتعميق الصلات التي تربط شبكة مراكز جامعة نيويورك حول العالم وتشكيل مجاميع جديدة في مختلف مجالات المعرفة.

وتضم قائمة المشاركين في الندوات الحوارية عدداً من المتحدثين البارزين من بينهم معالي الدكتور ماجد المنيف الممثل السابق للمملكة العربية السعودية في مجلس محافظي منظمة «أوبك» ورئيس المجموعة الاستشارية الدولية لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» .

وجوليانو جارافيني الأستاذ المشارك في التاريخ الدولي بجامعة روما تري والفنانة تانيا الخوري و بسام فتوح مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة وجاستن ستيرنز الأستاذ المشارك في دراسات مفترق الطرق العربية بجامعة نيويورك أبوظبي وجوانا سيتل الأستاذ المشارك في المسرح ورئيس برنامج المسرح بجامعة نيويورك أبوظبي بالإضافة إلى كوكبة من المتحدثين الآخرين.

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