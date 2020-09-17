خالد بن محمد بن زايد يتفقد مشروع "ياس باي" في جزيرة ياس

المصدر: البيان الإلكتروني

تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشروع "ياس باي" الذي تطوره "ميرال" في جزيرة ياس. ويتألف من ثلاث مناطق أساسية هي "الواجهة البحرية"، و"ذا ريزيدنسز"، وtwofour54.

كما تفقد سموه جاهزية "الاتحاد أرينا" التي سيتم افتتاحها لاستضافة منافسات "يو أف سي" وفعاليات عالمية أخرى.

وقال سموه: نحن ماضون في مسيرتنا التنموية مهما كانت المتغيرات، تشكل مثل هذه المشاريع جزءاً من مساعينا الهادفة إلى إرساء معايير عالمية جديدة في قطاع السياحة والترفيه. ونخطو بثقة نحو المستقبل لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز جذب اقتصادي واستثماري وسياحي عالمي.

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