القنصل العام الصيني : دور الإمارات فارق في تعزيز السلم الإقليمي والعالمي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكد لي شيوي هانغ القنصل العام الصيني بدبي، أن دور الإمارات فارق في مسار تعزيز السلم الإقليمي والعالمي، مشيداً بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقال هانغ لـ«البيان»: إن توقيع المعاهدة يساعد في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، ويساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، ونأمل أن تتخذ جميع الأطراف المعنية إجراءات عملية لإعادة قضية فلسطين إلى مسار الحوار والمفاوضات على قدم المساواة في وقت مبكر.

وأشار إلى أن موقف جمهورية الصين الشعبية من القضية الفلسطينية ثابت وواضح، مؤكداً بأنها ستواصل دعمها الثابت لقضية الشعب الفلسطيني العادلة المتمثلة في استعادة حقوقه الوطنية الشرعية وإقامة دولة مستقلة، وستستمر في لعب دور نشط وبناء في هذا الصدد.

وأضاف أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل إسهام مهم نحو السلام في المنطقة، معرباً عن أمله في أن تكون نقطة انطلاق لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة ويمنح عملية السلام في الشرق الأوسط دفعة جديدة، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع.

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