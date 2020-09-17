سفير كازاخستان: إقامة وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول حقّ سيادي

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

أكد ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان، أن إقامة وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى حق سيادي لكل دولة، معرباً عن أمله في أن تسهم معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بالوسائل السلمية حصراً على أساس صيغة الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المعروفة ومبادرة السلام العربية.

وقال مينيليكوف لـ «البيان»: إن جمهورية كازاخستان ترحب بجهود دولة الإمارات والمجتمع الدولي الرامية إلى حل قضية الشرق الأوسط، وفي هذا السياق، ندعم أي مساع دولية على طريق التسوية العاجلة للقضية التي طال أمدها، بطرق لا تتعارض مع الإطار القانوني الدولي المعتمد سابقاً لتسوية قضية الشرق الأوسط.

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