منح دراسية كاملة لأبناء خط الدفاع الأول بالقطاع الصحي حتى انتهاء الثانوية

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع «مكتب فخر الوطن»، مبادرة «حياكم»، وهي عبارة عن برنامج للمنح الدراسية في المدارس الإماراتية، تقدم إلى أبناء العاملين في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي في جميع أنحاء الدولة.

ويحصل الطلبة على منح دراسية كاملة للدراسة في المدارس الحكومية، بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، وحتى انتهائهم من المرحلة الثانوية، وذلك تقديراً لجهود وتضحيات آبائهم، ودورهم في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع. ووصل عدد المستفيدين إلى الآن 1850 طالباً وطالبة على مستوى الدولة، ومن المقرر انتهاء موعد تقديم الطلبات لهذا العام الدراسي في نهاية شهر سبتمبر الجاري.





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