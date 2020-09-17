12 منشأة خالفتها «اقتصادية دبي» لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي- البيان

واصلت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد 19 المستجد.

وتم، أول من أمس، مخالفة 12 منشأة، توزعت ما بين متاجر تجزئة في عدد من مراكز التسوق، ومحال خياطة وتطريز، إلى جانب عدد من صالات كمال الأجسام، والتي تمت زيارتها، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مناطق وادي الصفا السابعة، والحبية الثانية، والراشدية. وشملت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة، عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة تطبيق التباعد الجسدي.

تنبيهات

من جهة أخرى، وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لـ 5 منشآت أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، 767 محلاً.

وتشدد اقتصادية دبي، على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي، خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية، بسبب الجائحة الصحية. ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية، وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

حالات

ودعت اقتصادية دبي، مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي، المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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