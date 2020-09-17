تنظيم «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية افتراضياً 26 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تنظيم الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية افتراضياً في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2020.

وسيوفر المعرضان تجربة جديدة للشركات لعرض منتجاتها بطريقة مبتكرة من خلال منصات ثلاثية الأبعاد يتم تصميمها خصيصاً لتناسب احتياجات كل شركة، فضلاً عن إمكانية عقد اللقاءات والمشاركة في الندوات وورش العمل بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية في هذا المجال.

فرص

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية: «على مدى 21 عاماً، رسخ معرض «ويتيكس» مكانته كأحد أكبر وأهم المعارض العالمية الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة.

وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أهمية تحويل التحديات إلى فرص، ونظراً للتدابير الاحترازية المطبقة في معظم دول العالم نتيجة انتشار جائحة فيروس (كوفيد- 19)، سيتم تنظيم معرض ويتكيس ومعرض دبي للطاقة الشمسية افتراضياً هذا العام بالاعتماد على البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، لتوفير تجربة استثنائية للعارضين والوصول إلى شريحة أكبر من الزوار من مختلف أنحاء العالم».

وأوضح الطاير أن «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف المشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في الإمارات والمنطقة بشكل عام.

تقنيات

وأكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة رئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات في معرض ويتيكس، أن نسخة هذا العام من المعرض تشكل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة، كما تتيح للزوار المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة، والالتقاء بالخبراء والمختصين من أنحاء العالم في الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» 2019 استقطبا 2350 شركة عارضة، و38,718 زائراً من 89 دولة.

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