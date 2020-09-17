افتتاح أعمال لجنة العلوم وتقنية المعلومات بالانتوساي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

افتتح الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاجتماع الأول للجنة الفرعية التابعة لمنظمة الانتوساي والمعنية بدراسة أثر العلوم وتقنية المعلومات على ممارسات العمل المهني في الرقابة على مؤسسات القطاع العام، برئاسة ديوان المحاسبة الإماراتي، وبالتعاون مع مكتب المراجع العام الأمريكي، وعضوية عدد من الأجهزة الرقابية.

وقد أسند إلى اللجنة مهمة دراسة التطورات المتسارعة في حقلي العلوم وتكنولوجيا المعلومات، بقصد فهم أثرها على الممارسات والنظريات الرقابة في القطاع الحكومي، بما في ذلك اقتراح التوصيات، التي من شأنها الإسهام في تسخير العلوم والتكنولوجيا لخدمة أغراض الرقابة ومكافحة الفساد، وتوفير مناهج تدريبية لبناء القدرات المهنية لمدققي الأجهزة الرقابة.

وصرح رئيس ديوان المحاسبة بأن أختيار ديوان المحاسبة الإماراتي لقيادة هذه اللجنة إنما يشير إلى القدرات المهنية والأساليب المتقدمة، التي اعتمدها الديوان مؤخراً، ضمن منظومة عمله في تنفيذ العمليات الرقابية.

وأضاف: إن ما تشهده مختلف القطاعات الحكومية من تطور وما تفرضه التطورات المتسارعة في فرعي العلوم والتكنولوجيا يتطلب من الأجهزة الرقابية أن تكون على أتم الاستعداد، والمقدرة على توظيف هذه التطورات، بما يخدم تطوير الأساليب الرقابية، وبما يخدم مستوى الجودة والسرعة المتوقعة لأعمال الرقابة، وتقدم الخدمات الرقابية في وقت قياسي.

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