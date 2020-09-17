ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخ علي بن حميد المعلا

المصدر: (أم القيوين - وام)

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، الذي وافته المنية، صباح أمس، إثر حادث أليم.

وفي ما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي... صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له، بإذن الله، الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، الذي وافته المنية، صباح أمس، إثر حادث أليم.

ويتقدم ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بأحر التعازي والمواساة إلى الشيخ حميد بن أحمد المعلا، وإلى أسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه، ويسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون». ونظراً للوضع الراهن وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية سيتلقى الشيخ حميد بن أحمد المعلا التعازي عبر الهاتف أو الرسائل النصية لمدة 3 أيام بدأت من يوم أمس.

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