مكاسب رياضية كبيرة لمعاهدة السلام

المصدر: دبي- خالد المهيري

بعد التوقيع التاريخي على معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، تترقب الأوساط الرياضية في الدولتين، الفوائد التي ستتيحها المعاهدة في ظل الإنجازات، التي حققتها الدولتان في هذا المجال.

«البيان الرياضي» يرصد أبرز النقاط، التي قد يستفيد منها الطرفان.

1 فتح الاحتراف

يعد الدوري الإسرائيلي لكرة القدم من الدوريات المتطورة، والذي يزخر بعدد من اللاعبين المميزين، الذين باتوا محط أنظار الدوريات الأوروبية، وعقب توقيع معاهدة السلام ستكون أندية دوري الخليج العربي محط أنظار اللاعبين الإسرائيليين، لما لها من شهرة وقوة في منطقة الشرق الأوسط.

ولا تقتصر الفائدة في مجال الاحتراف، بل تمتد لتشمل الاستفادة من تجربة دورينا، وأيضاً فتح المجال للنجوم الإماراتيين للعب في الدوري الإسرائيلي. وكذلك لن تكون الاستفادة فقط في مجال كرة القدم، بل أيضاً في عدد من الرياضات الأخرى.

2 الاستثمارات المالية

تعد دولة الإمارات ودولة إسرائيل من أقوى الاقتصادات في المنطقة، ومن هذا المنطلق سيفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في الأندية الإسرائيلية، كما سيكون متاحاً أمام الشركات الإماراتية والإسرائيلية للدخول في غمار الرعايات للبطولات، التي تقام في البلدين، وأيضاً الأندية الرياضية.

3 بطولات مشتركة

سوف يكون بإمكان المنتخب الوطني الإماراتي والمنتخب الإسرائيلي، وكذلك الأندية في الدولتين، لعب المباريات الودية واستحداث بطولات جديدة كإقامة السوبر الإماراتي في إسرائيل أو العكس، ما يسهم في الترويج للدوري الإماراتي والدوري الإسرائيلي، وتعزيز التعاون الكروي بين الجانبين.

4 مبادرات رائدة

يمكن للطرفين استغلال الإنجاز التاريخي لإطلاق مبادرات رياضية، تهدف إلى الترويج للأهداف والمعاني السامية للسلام، عبر إقامة البطولات والدورات الرياضية، التي تعزز من القيم الرياضية في المنطقة.

5 تبادل الخبرات

أثبتت الخبرة الإماراتية والإسرائيلية في بعض المجالات الرياضية، قوتها في السنوات الأخيرة، هذا يدفع القائمين على الرياضة في الدولتين إلى الاستعانة بالخبرات البشرية والتقنية لتطوير أداء المنتخبات والفرق الرياضية.

6 النجاح التنظيمي

نجحت الدولة في تنظيم عدد كبير من البطولات الدولية، أهمها الأولمبياد الخاص والألعاب العالمية 2019 في أبوظبي، وكأس العالم للأندية، والتي نالت إشادة وإعجاب الجميع. هذا النجاح التنظيمي يدفع إسرائيل للاستعانة بالخبرة الرياضية الإماراتية التنظيمية لإنجاح الفعاليات والبطولات الرياضية التي تستضيفها.

7 إقامة المعسكرات

الانفتاح الرياضي بين الإمارات وإسرائيل سوف يفتح المجال لإقامة المعسكرات التدريبية والرياضية بين الجانبين، والاستفادة منها عبر إقامة المباريات الودية خلال المعسكرات التدريبية.

8 الإعلام الرياضي

تملك الدولتان مؤسسات إعلامية متطورة قادرة على توطيد العلاقات بين الجانبين، خصوصاً في المجال الرياضي، عبر نشر آخر الأخبار المتعلقة بالرياضة في الدولتين، وتبادل الزيارات الإعلامية بين الجانبين.

دور كبير

ولعبت رياضة الجودو دوراً كبيراً في الإنجاز التاريخي، الذي تحقق بين دولة الإمارات وإسرائيل، فقد أكد الاتحاد الدولي للجودو بأن بطولات الغراند سلام للجودو، التي تقام سنوياً في أبوظبي كان لها دور كبير في إرساء قواعد السلام بين الإمارات وإسرائيل، عقب مشاركة المنتخب الإسرائيلي فيها.

لاعب المنتخب الإسرائيلي للجودو أوري ساسون أكد في حديث لصحيفة «الجمينر» الأمريكية المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، أن مشاركتهم في البطولة ساعدت في تمهيد الطريق بشكل قوي لإقامة السلام بين البلدين.

وأضاف: «إن مثل هذه العلاقات الإنسانية هي التي تمهد الطريق لإقامة السلام، وأنا أعتقد أن فريق الجودو كانت له مساهمة وحتى لو كانت بسيطة في تحقيق هذه المعاهدة الرائعة مع دولة الإمارات».

ومن جانبه، قال لاعب المنتخب الإسرائيلي للجودو بيتر بالتشك، والذي نال الميدالية الذهبية في بطولة غراند سلام للجودو في أبوظبي العام 2018: «إن الرياضة بشكل عام، والجودو بشكل خاص كانت حافزاً للفهم بأننا جميعاً بشر نستطيع العمل معاً بشكل جيد والمساعدة في بناء شرق أوسط أفضل لمستقبل أبنائنا».

ويأمل بيتر بالتشك بأن تفتح المعاهدة الباب واسعاً أمام البلدين للتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات الرياضية.

وأضاف: «سنكون سعداء باستضافة الإماراتيين هنا وأيضاً السفر إلى هناك كوننا سفراء للنوايا الحسنة نمثل رسالة السلام والأخوة».

ترقب كبير

وبدأت الأوساط الرياضية والإعلامية في إسرائيل في الحديث أكثر عن الفرص الرياضية بين البلدين، إذ قام بعضهم باقتراح إقامة بطولات رياضية أو إمكانية شراء لاعبين من الأندية الإسرائيلية للعب في الإمارات.

كما أعلن رامي غرينبيرغ، رئيس بلدية مدينة بيتاح تكفا شمال شرقي تل أبيب، عن نية البلدية افتتاح قاعة ألعاب رياضية تحمل اسم الإمارات، احتفاء بالإنجاز التاريخي بين البلدين.

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