العويس: ارتقاء بجودة الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإنشاء المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ضمن هيكلية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يشكل نقلة نوعية في الارتقاء بمعايير وجودة الرعاية الصحية، كما يعد تأكيداً لمساعي دولة الإمارات للريادة في مجال زراعة الأعضاء على المستوى العالمي؛ نظراً لتوفر كافة الإمكانات والقدرات، من ناحية الكوادر الطبية والمنشآت الصحية والبنية التحتية التكنولوجية.

دعم

وأشار العويس إلى أن المركز سيدعم المنظومة الصحية في الدولة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك وفق معايير الجودة العالمية وأخلاقيات الممارسة الطبية، إلى جانب تعزيز عملية التنسيق مع الجهات الصحية لتوفير البيئة المناسبة لإنجاح عمليات نقل وزراعة الأعضاء وتسهيل إجراءاتها، بالإضافة إلى تخفيف العبء على المستشفيات وخفض التكاليف المادية على الدولة والمجتمع، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تخطو خطوات متقدمة في مجال الرعاية الصحية من خلال استقراء التوجهات الحديثة حول العالم، والاستناد إلى الرؤية المستقبلية للدولة لتحقيق نظام صحي فعال ومستدام، فضلاً عن وضع الاستراتيجيات الوطنية وسن السياسات والتشريعات، وإيجاد الحلول المستدامة للوصول إلى منظومة صحية بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071.

جاهزية

وأكد جاهزية فرق العمل بالوزارة لتشغيل المركز بالشكل الأمثل الذي يعزز مكتسبات القطاع الصحي، وتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة عضو أو نسيج بشري وتنظيم وتنسيق جهود الدولة، بالاعتماد على الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة، فضلاً عن بناء القدرات في كافة المستويات.

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