وزيرة خارجية أستراليا: إقامة العلاقات تمهد الطريق لسلام دائم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

رحبت السيناتور ماريز باين وزيرة خارجية أستراليا، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل من جهة، وإعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل من جهة أخرى، موضحة أن إقامة العلاقات، ستمهد الطريق من أجل سلام دائم، وحوار وتعاون وفرص اقتصادية أكبر، في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت دعم بلادها القوي لمثل تلك المبادرات، وترحيبها بالدور الذي قامت به الأطراف مجتمعةً، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإصرارها على اتخاذ خطوات من أجل منطقة أكثر أماناً واستقراراً، معربة عن التزام أستراليا بحق إسرائيل في العيش بسلام وأمن مع جيرانها.

وقف الضم

وقالت باين: «نرحب بالتزام إسرائيل وقف مخططات الضم في الضفة الغربية، وإن أستراليا تدعم بقوة حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، تتعايش فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة، جنباً إلى جنب بسلام وأمن، ضمن الحدود المعترف بها دولياً، وإننا نشجع الجانبين على العودة للمفاوضات المباشرة القائمة على حسن النوايا».

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