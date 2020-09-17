حمدان وهزاع بن زايد: جهود بطولية يبذلها العاملون في القطاع الصحي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن خط الدفاع الأول بالقطاع الصحي يبذلون جهوداً بطولية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «إطلاق مبادرة «حياكم» لتوفير منح دراسية كاملة لأبناء خط الدفاع الأول للعاملين بالقطاع الصحي هي بادرة شكر وتقدير من سمو الشيخ محمد بن زايد للدور البطولي الذي يقدمونه في مواجهة هذه الجائحة، نفخر بجهودهم ونثمن تضحياتهم الكبيرة في المحافظة على صحة وسلامة الوطن».

ودوّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «جهود بطولية يبذلها العاملون في خط الدفاع الأول بالقطاع الصحي الإماراتي، ومبادرة #حياكم التي وجه بها الشيخ محمد بن زايد لتوفير منح دراسية لأبناء هؤلاء الأبطال، هي بادرة امتنان وتعاضد مجتمعي تشد من أزرهم وتمنحهم مزيداً من العزم لمواجهة كوفيد 19».

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