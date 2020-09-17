رئيس إسرائيل يبشر بعهد جديد

المصدر: (دبي - وكالات)

اعتبر الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، أن توقيع بلاده معاهدة السلام مع الإمارات واتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين بداية عهد جديد للشرق الأوسط كله. وكتب ريفلين مغرداً بالعربية والعبرية: «معاهدات السلام التي وقّعناها مع الإمارات العربية والمتحدة ومملكة البحرين، هي بداية عهد جديد للشرق الأوسط كله. عهد للسلام بين الأمم والشعوب».

وأضاف: «نسأل الله مزيداً من الإنجازات المشابهة في المستقبل القريب وأن ينعم على المنطقة كلها بحياة سلام، مع جميع جيراننا». وختم الرئيس الإسرائيلي تغريدته بـ«السلام عليكم». وأمس الثلاثاء، شهد البيت الأبيض حفل التوقيع على معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل واتفاقية إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، برعاية أمريكية وحضور نحو ألف شخصية، في تحول لاقى ترحيباً دولياً واسعاً.

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