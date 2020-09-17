البيت الأبيض: معاهدة السلام خطوة لتعايش أتباع الأديان في سلام ورخاء

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

رحب البيت الأبيض، صباح أمس، بتوقيع إسرائيل معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية واتفاقية إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديقة البيت الأبيض.

شجاعة قادة

وجاء في تغريدة للبيت الأبيض: «بفضل الشجاعة العظيمة لقادة هذه البلدان الثلاثة (إسرائيل والإمارات والبحرين)، نتخذ خطوة كبيرة نحو مستقبل يعيش فيه الأشخاص من جميع الأديان والخلفيات معاً في سلام ورخاء».

بزوغ فجر

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، علق ترامب على التوقيع عبر حسابه على تويتر قائلاً: «بعد عقود من الانقسام والصراع، نشهد بزوغ فجر شرق أوسط جديد. مبروك لشعب إسرائيل وشعب الإمارات العربية المتحدة وشعب مملكة البحرين. بارككم الرب جميعاً».

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